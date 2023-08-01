Что использовать вместо молока в картофельном пюре, чтобы гарнир получился еще вкуснее

Картофельное пюре является универсальным гарниром. Оно подходит как к рыбе, так и к мясу. Но классический вариант может быстро наскучить. Чтобы этого не произошло, рекомендуем чередовать его с этим рецептом.

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Достаточно добавить всего три ингредиента, и блюдо заиграет совершенно новыми красками. Речь идет о сыре, цветной капусте и сливках. Последний продукт выступает в роли заменителя молока.

Вам потребуется: 400 г картофеля, 400 г капусты, 120 мл сливок, горсть тертого сыра, зеленый лук и соль по вкусу.

Сначала отварите картофель, затем добавьте к нему разделанную на соцветия капусту и продолжайте варить овощи до готовности последнего. Далее разомните капусту и картошку в пюре и вмешайте в него сыр, соль и сливки.

Готовое блюдо рекомендуется украсить измельченным зеленым луком. Такой гарнир можно смело подавать даже в ресторане.

Источник: издание belnovosti.by.