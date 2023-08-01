Рецепт от всех болезней огурцов: замешиваем 30 капель йода — до сентября лучшие растения в поселке

Сейчас не самый простой период для роста огурцов, растения начинают постепенно слабеть и цеплять на себя разные болезни и вредителей. Поэтому культуре нужно немного помочь. Обработайте ее составом от всех болезней.
Он не только спасет огурцы от недугов, но и прогонит вредителей, усилит иммунитет растений, увеличит плодоношение.
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В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и литр молока.
Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.
Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».