Рецепт от всех болезней огурцов: замешиваем 30 капель йода — до сентября лучшие растения в поселке

Сейчас не самый простой период для роста огурцов, растения начинают постепенно слабеть и цеплять на себя разные болезни и вредителей. Поэтому культуре нужно немного помочь. Обработайте ее составом от всех болезней.

Он не только спасет огурцы от недугов, но и прогонит вредителей, усилит иммунитет растений, увеличит плодоношение.

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В ведро воды добавить 30 капель йода, 20 г хозяйственного мыла и литр молока.

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».