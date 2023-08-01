Какому знаку в августе предложат высокооплачиваемую должность: прилетит откуда не ждали

Планеты сложились благоприятным образом в августе для Дев. Им светят деньги и карьерный рост.

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Девам могут предложить новую должность с зарплатой, о которой они даже не мечтали. Да и само предложение будет весьма неожиданным для представителей зодиакальной системы.

Но на самом деле за Девами давно пристально наблюдают и делают соответствующие выводы. Если они трудились на славу, то могут ждать позитивных новостей с трудового фронта.

Источник: rsute.ru.