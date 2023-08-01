Использованные тюбики от пасты не выкидываем, бросаем в бачок: унитаз всегда чистый, пахнет свежестью

Если вы до последней капли выжимаете тюбики от зубной пасты, пытаясь выдавить все средство, поберегите свои силы.

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Лучше сделайте в ней несколько проколов большой иглой или ножницами, отрежьте кончики и бросьте в бачок унитаза.

При каждом смыве зубная паста будет вымываться из дырочек, наполнять унитаз очищающим составом и ароматом мяты.

Этот простой лайфхак отлично и без трат заменит различные ароматические шарики и кубики, которые крепятся к чаше унитаза.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».