Если увидели белые пятна на огурцах и салате: срочно спасайте, иначе потеряете весь урожай (говорим как)

Если вы заметили на листьях салата или огурца белые пятна, это значит, что в ваш огород пришла мучнистая роса. Заболевание растений, которое распространяется по культурам со скоростью света. Нужно срочно принимать меры и спасать остатки урожая.

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В первую очередь, кроме салата и огурцов, страдают от этой напасти ежевика, роза, виноград. Уничтожить мучнистую росу можно препаратами, в составе которых есть коллоидная сера. Разведите 30 граммов препарата в 5 литрах воды.

Обработайте не только грядку, которую поразила роса, но и все вышеназванные культуры для профилактики. Если вы это не сделаете, то останетесь без урожая. Пораженный салат вообще лучше уничтожить, дабы не провоцировать быстрое развитие болезни.

Источник: Telegram-канал «Семена Алтая».