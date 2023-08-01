Вылейте этот состав под розовый куст в начале августа: растение будет цвести до октября

Во второй половине лета розы начинают потихоньку сдавать позиции. Чтобы вернуть кустам былую привлекательность, нужно подкормить растения фосфором и калием.

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Для приготовления эффективного средства смешайте большую ложку суперфосфата с литром кипятка. Подождите сутки. Затем с помощью воды доведите объем подкормки до 10 литров. Добавьте в эту жидкость 15 миллилитров уксуса 9% и одну ложку сульфата калия.

Хорошо все перемешайте и используйте состав для полива под корень. На 1 м² земли потребуется взять около 3 литров питательной смеси.

Кроме этого, почву под розовыми кустами рекомендуется посыпать золой и замульчировать торфом, соломой или перегноем. Слой мульчи должен быть в районе 8 сантиметров.

Позаботьтесь о растениях в начале августа, и они будут радовать вас своим внешним видом до октября.

Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород».