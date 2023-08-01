Если капуста не вяжет кочаны: спасаем одним движением — результат налицо

Из-за жары капуста может прекратить вязать кочаны, распустив свои листья в стороны. Садоводам придется немного подождать, когда температура нормализуется.

Но помочь культуре все-таки придется, иначе кочаны выйдут рыхлыми, совсем не такими, на которые вы рассчитывали.

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Подкормите в этот период капусту полным комплексом удобрений, где должен быть азот, фосфор и калий. Можно для этого использовать куриный помет: 2 стакана на 10 литров воды. Настаивать 3–4 дня.

Или используйте один грамм азофоски водорастворимой на один литр воды. Пролейте под корень и скоро вы увидите, как капуста начнет сворачивать кочаны.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи».