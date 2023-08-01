Как следует хранить лук, чтобы он долежал до следующего сезона: не сгниет и не потеряет вкус

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Например, мешок лука невозможно съесть за неделю. Поэтому необходимо правильно подготовить овощи к длительному хранению.

Во-первых, следует осмотреть каждую головку на предмет заболеваний. Если луковицы заражены трипсами или имеют следы серой шейковой и бактериальной гнили, то их необходимо выбросить. Иначе испортится весь урожай.

Что касается условий хранения, то здесь все просто. Запас лука нужно разместить в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией, вдали от источников света. Температура воздуха должна быть в районе 1-3°C.

Если следовать этим рекомендациям, то овощ без проблем долежит до следующего лета. Луковицы не сгниют и не потеряют свой насыщенный вкус.

Источник: издание belnovosti.by