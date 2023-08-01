Как заставить томаты быстрее созревать: с куста не рвем, но чуть обрываем (трюк огородника)

Чтобы плоды созрели на кустах быстрее в августе, им нужно немного помочь. Внимательно осмотрите кусты.
Если на ветвях вы видите все еще формирующиеся плоды, оставьте их пока в стороне. А если вы поняли, что на кусте уже сформировавшиеся помидоры, приступите к работе.
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Возьмите в руки ножницы и срежьте у стеблей с плодами все листья. У высоких помидоров можно срезать макушку. Но после последней кисти обязательно оставьте один-два листа.
Помидоры испытают стресс и постараются как можно скорее привести свои плоды к спелости. Растениям крайне важно успеть дать потомство перед гибелью.
Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет…».