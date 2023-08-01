Как заставить томаты быстрее созревать: с куста не рвем, но чуть обрываем (трюк огородника)

Чтобы плоды созрели на кустах быстрее в августе, им нужно немного помочь. Внимательно осмотрите кусты.

Если на ветвях вы видите все еще формирующиеся плоды, оставьте их пока в стороне. А если вы поняли, что на кусте уже сформировавшиеся помидоры, приступите к работе.