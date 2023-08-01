«Горячие деньги»: объявлен курс доллара на сентябрь 2023 года — у валютчиков затряслись руки

Дорогой доллар — это наша новая реальность, в которой придется жить еще не один год. Экономические аналитики заявили, что на нашу валюту влияет не только сложная мировая ситуация, но и уход иностранных компаний, которые выводят валюту.

Финансовый эксперт Андрей Верников считает, что в сентябре доллар может дорасти до 100 рублей. А это значит, что ЦБ, скорее всего, поднимет ключевую ставку, чтобы избежать инфляцию.

«Вспомните, как в 2014 году ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта, после чего «горячие деньги» «припарковались» на банковских депозитах», — заявил он.

Тогда валютчики заработали большие деньги на скачках.

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