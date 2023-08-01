Какой отбеливатель на самом деле превращает вещи в кристально-чистые: пятна просто растворяются, серость уходит

Многие хозяйки всю жизнь экспериментируют с отбеливателями, пытаясь найти то самое, которое реально возвращает вещам кристальную чистоту. Но стоит ли тратить на это время и деньги?
Белое белье, полотенца, майки, футболки станут как новые, если их замочить в растворе с кислородным отбеливателем. Только делайте это правильно.
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Кладем вещи в таз, бросаем 2 столовые ложки кислородного отбеливателя, кипятим литр воды и заливаем сразу из чайника.
Состав даст обильную пену, которая активно начнет выталкивать грязь из ткани, выдерживаем минут 30.
Далее стираем вещи в машинке на кипячении, добавив кислородный отбеливатель и в порошок тоже для усиления эффекта.
Вас восхитит результат! Выбирайте отбеливатель по своему кошельку, практически все эти средства имеют один и тот же состав.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка»