Какой отбеливатель на самом деле превращает вещи в кристально-чистые: пятна просто растворяются, серость уходит

Многие хозяйки всю жизнь экспериментируют с отбеливателями, пытаясь найти то самое, которое реально возвращает вещам кристальную чистоту. Но стоит ли тратить на это время и деньги?

Белое белье, полотенца, майки, футболки станут как новые, если их замочить в растворе с кислородным отбеливателем. Только делайте это правильно.