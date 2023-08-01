В «Великолепном веке» осквернили султана Сулеймана — так никогда не было

Султан Сулейман в сериале «Великолепный век»

В сериале допустили серьезный ляп.

В популярном турецком сериале «Великолепный век» много несоответствий. Киношники постоянно отмахиваются — мол, мы и не хотели делать документальный фильм, а специально украсили его выдуманными фактами.

Но есть ляпы, которые вводят в ужас историков. Например, это касается султана Сулеймана. В сериале падишах постоянно ходит без головного убора. А в реальной истории такого быть не могло.

И речь даже не про нарушение традиций. В Османской империи отсутствие головного убора приравнивалось к осквернению тела повелителя.

Поэтому киношники просчитались, причем серьезно.

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