В «Великолепном веке» осквернили султана Сулеймана — так никогда не было

Но есть ляпы, которые вводят в ужас историков. Например, это касается султана Сулеймана. В сериале падишах постоянно ходит без головного убора. А в реальной истории такого быть не могло.

И речь даже не про нарушение традиций. В Османской империи отсутствие головного убора приравнивалось к осквернению тела повелителя.

Поэтому киношники просчитались, причем серьезно.

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