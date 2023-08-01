Рассказываем, как никогда не мыть унитаз: влили в бутылку, бросили в бачок — само очищается (пошагово)

Не стоит растрачивать свою драгоценную жизнь на такую ерунду, как чистка унитаза. Однако ходить на грязный санфаянс тоже неприятно.

Сейчас мы вам расскажем, как свести чистку этого благородного предмета в ванной комнате к минимуму.