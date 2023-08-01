Рассказываем, как никогда не мыть унитаз: влили в бутылку, бросили в бачок — само очищается (пошагово)

Не стоит растрачивать свою драгоценную жизнь на такую ерунду, как чистка унитаза. Однако ходить на грязный санфаянс тоже неприятно.
Сейчас мы вам расскажем, как свести чистку этого благородного предмета в ванной комнате к минимуму.
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Приготовьте маленькую пластиковую бутылочку, любое дезинфицирующее средство, которым вы моете грязные поверхности дома, средство для мытья посуды.
Вещества смешайте и наполните получившимся составом бутылочку, сделайте ножом несколько разрезов и положите горизонтально в бачок, закройте его.
Жидкость будет при каждом смыве омывать поверхность и наполнять ванную комнату ароматом. Проходитесь периодически ершиком, и вы никогда не увидите желтых пятен и известкового налета на унитазе.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка»