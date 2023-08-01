Петуния будет цвести до холодов — простая подкормка, бутоны тут же набухнут

Петуния. Фото: freepik.com

Нужно и правильно обрезать цветок.

Если за петуниями ухаживать, то радовать глаз они будут до поздней осени. Не забывайте удалять засохшие побеги, они могут принести болезни и грибки.

И, конечно, цветы надо правильно подкармливать. Возьмите один килограмм монофосфат калия и разведите в одном литре воды. Полейте петунию полученным раствором — бутоны тут же набухнут.

Садоводы также рекомендуют удалять семенные коробочки, так как они перетягивают питательные вещества, и они плохо поступают в корни.

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