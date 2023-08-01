Как правильно выбрать арбуз и проверить на нитраты: девочки слаще (смотрим на полосы и форму)

Выбирая арбуз, смотрите прежде всего на его форму. Круглый — это девочка, продолговатый — мальчик. Девочки всегда слаще мальчиков и мясистее.

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Если полоски на арбузе неровные, значит, его редко посещали пчелы, если ровненькие, то он опылялся чаще, берите этот экземпляр. А вот по хвостику вы спелость арбуза не определите, это миф. Если он мокрый, то его просто только что сорвали, это не означает, что ягода неспелая.

Об избытке нитратов вы можете узнать, когда бросите кусочек мякоти арбуза в стакан воды. Если она порозовела, арбуз хороший, если стала красной, значит, в нем много нитратов. Жаль, что деньги потратили, но зато не отравитесь.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы»