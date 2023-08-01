Назван реальный курс доллара на сентябрь: не спешите покупать, цифры просядут

1 августа курс доллара слабо понизился – на 9 копеек, достигнув 91,51 рубля. Деньги все равно немалые. Россияне пока не могут понять – стоит им ждать ослабления валюты США или срочно брать ее, пока не стала выше.
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Как полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, доллар может к началу сентября достичь 88 рублей, так что есть шанс увидеть более благоприятную картину.
В то же время эксперт не исключает, что геополитическая ситуация станет еще хуже. И в этом случае реакция будет обратной – доллар взлетит до 95 рублей. Так что соотечественники должны положиться на внутреннее чутье и принять решение самостоятельно.
Источник: 1prime.ru