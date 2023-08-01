Назван реальный курс доллара на сентябрь: не спешите покупать, цифры просядут

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Как полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, доллар может к началу сентября достичь 88 рублей, так что есть шанс увидеть более благоприятную картину.

В то же время эксперт не исключает, что геополитическая ситуация станет еще хуже. И в этом случае реакция будет обратной – доллар взлетит до 95 рублей. Так что соотечественники должны положиться на внутреннее чутье и принять решение самостоятельно.

Источник: 1prime.ru