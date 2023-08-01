Объявлен курс доллара на 30 августа: месяц станет худшим за последние 16 лет

Курс доллара продолжает устанавливать рекорды. Экономические аналитики говорят, что надо готовиться к худшему, так как август в принципе всегда был плохим месяцем для российской валюты.

«По статистике, за последние 16 лет (2007–2022 гг.) август был одним из самых худших месяцев в году для рубля. В этом году будет еще хуже. К 30 августа доллар может дойти до 100 рублей», — заявила экономист Екатерина Константинова.

Главная причина, по ее словам, падение экспорта из-за слабости сырьевых цен и западных санкций. Лучше пока не будет, нет факторов.

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