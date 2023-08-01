Капуста очень любит 2 подкормки в августе: будет крупная, крепкая, хрустящая

Для большого капустного урожая не забудьте в августе подкормить растения. Есть два элемента, которые капусте в этом месяце необходимы.

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Эти удобрения нужны для наращивания кочана, для плотно прилегающего хрустящего листа. И для жаростойкости, хладостойкости.

Во-первых, в августе нужно подкормить капусту удобрением, несущим кальций. Можете выбирать любое по душе. Но не увлекайтесь кальциевой селитрой, которая еще несет азот. Его избыток испортит кочан. А вот кальций сделает его крепким, крупным и стойким к внешнему негативу.

Через 7-14 дней внесите под капусту калий, но не вместе, поскольку эти вещества «спорят» друг с другом. Калий помогает удерживать в клетках влагу и увеличивает, усиливает лист.

Источник: дзен-канал «В саду у Валентинки»