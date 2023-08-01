Если на ветке трескаются помидоры: как срочно спасти урожай

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Чтобы спасти урожай, нужно знать причину, по которой идет растрескивание плодов. Обычно это перепад влажности, такое бывает, если поливают слишком часто или наоборот – редко.

Важно как можно раньше выровнять график полива, а также провести мульчирование лунок и прорыхлить почву. Эти экстренные действия спасут урожай.

По материалам сайта Novochag