Если на ветке трескаются помидоры: как срочно спасти урожай

Часто бывает, что на ветках помидоры начинают трескаться. Ладно бы спелые, но ведь целостность нарушается даже у зеленых плодов. Такие томаты не засолить на зиму, их только в салат или на сок.
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Чтобы спасти урожай, нужно знать причину, по которой идет растрескивание плодов. Обычно это перепад влажности, такое бывает, если поливают слишком часто или наоборот – редко.
Важно как можно раньше выровнять график полива, а также провести мульчирование лунок и прорыхлить почву. Эти экстренные действия спасут урожай.
По материалам сайта Novochag