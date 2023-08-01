Если рано зачахли огурцы: поливаем вечером этим дрожжевым раствором, а утром совершенно свежие растения

В августе огурцы нередко начинают вдруг резко чахнуть, желтеть и отказываются плодоносить. Но не отчаивайтесь, культуру можно возродить при помощи живительного раствора.

Эта подкормка является мощным стимулятором возобновления клеток, роста и плодоношения. Полив им вечером, уже утром вы заметите, что растения стали выглядеть более свежо.