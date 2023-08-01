Самые вкусные огурцы солила бабушка: делаем по ее рецепту - вне конкуренции!

Среди множества рецептов засолки огурцов на зиму есть такие, которые бережно хранятся и передаются от хозяйки к хозяйке. Поскольку проверены не только временем, но и несколькими поколениями. Бабушкины огурчики помнит, пожалуй, каждый внук.

Приготовить огурчики про бабушкиному рецепту просто. Но в несколько этапов. Собирать овощи нужно с грядки, свежие, не желтые и не переспелые. Пусть разных размеров, но обязательно сегодняшние, то есть свежесобранные.

Замочить собранные огурцы следует на 4 часа. И лучше колодезной водой. Если таковой нет, подойдет чистая любая. Важно не обрезать хвостики у плодов, как это делает большинство хозяек, так их целостность нарушается, они размякают и теряют упругость очень быстро.

Травы для засолки лучше нарезать, а не класть целиком: листья смородины, хрена, стебли и веточки укропа (а не зонтики). Как и чеснок – несколько долек нарезать поперек.

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Рассол варится так: каменная соль первого помола заливается водой из колодца, в пропорции 1 ст ложка на 1 литр воды. И отстаивается в холодном виде, пока огурцы замочены.

Когда огурцы отмокли, разложить по банкам, чередуя слои овощей с травами и чесноком. Завершить укладку зеленью, прикрыть крышкой и дать настояться полдня.

После этого залить холодный рассол в банки, процеживая его сквозь марлю или сито, и оставить на 3-4 дня. Затем слить – снова через сито – рассол в кастрюлю и вскипятить, а затем залить обратно в банки до самых краев, чтобы места воздуху не осталось. Теперь закатать, перевернуть и – в теплое одеяло завернуть.

По материалам сайта aif.ru