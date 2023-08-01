Как быстро перестать икать: простой трюк с пальцами, который реально работает

Существует множество народных способов остановить икоту. Кто-то пьет залпом стакан холодной воды, кто-то задерживает дыхание.

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Удивительным образом эти методы работают на всех по-разному: одним помогают, а для других они просто бесполезны.

Мы знаем один простой трюк, который работает на всех и всегда. Во время икоты заткните уши мизинцами и несколько раз сглотните слюну. Перестанете икать гарантированно!

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»