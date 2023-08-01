Цены на эту крупу зашевелились — к сентябрю подорожание: пора закупаться

С весны зафиксирован рост оптовых цен на гречневую крупу. К сентябрю прогнозируется еще одно повышение – порядка 10% дороже. Несмотря на то что проблем с урожаем ни в прошлом, ни в этом году не отмечено, высок риск повышения цен на популярную у россиян крупу и в рознице.

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Кроме того, в оптовом сегменте подскочили цены на рис на 2,5%. Здесь все вполне объяснимо – неурожай прошлого года внес коррективы как в закрома, так и на ценники. С середины июля подорожала пшенная крупа – сразу на 3,7%. Так что, судя по всему, следует к концу лета делать запасы на зиму не только из садовых овощей и фруктов, но и круп с прилавков.

По материалам сайта mk.ru