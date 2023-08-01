Падение гарантировано: каким будет курс доллара в августе — повлияет нефть

В августе российский рынок акций и курс рубля (относительно доллара, юаня и евро) вырастут. Такое предположение высказали финансовые аналитики, исследовав ситуацию.

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Индекс Мосбиржи за месяц вырастет на 1,4% — до 3115 пункта. Цена на нефть поднимется на 0,5 доллара до 85,8 доллара за баррель.

Соответственно упадут в цене иностранные валюты. Курс доллара в августе снизит свои показатели на 1,3 рубля, до 90,3 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 99,3 рубля, юаня — на 15 копеек, до 12,65 рубля, считают финансовые эксперты.

Источник: РИА Новости