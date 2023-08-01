Подкормили помидоры сегодня — завтра сняли с куста уже красные: просто полили чудо-эликсиром

Непогода и прохладные дни играют не на пользу огороду. В таких условиях помидоры могут оставаться зелеными на ветках долго. И дачникам ничего не остается, как собирать неспелые и создавать дома «теплицы» для дозревания. Но это прямо сказывается на вкусе плодов – безвкусные, неароматные, несочные…

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Но можно ускорить процесс, буквально на глазах они покраснеют и будут радовать своими вкусовыми качествами и сладостью. Надо полить их монофосфатом калия.

Потребуется всего 15 г монофосфата на ведро воды. Поливаем из расхода 1 ведро = 4 куста томатов. Важно не смешивать с другими подкормками – магниевой и кальциевой, иначе навредите урожаю.

По материалам сайта Belnovosti