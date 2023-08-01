Секрет хрустящих соленых огурцов – в этих листьях: идем в лес собирать и в банку закатывать

Август – горячая пора на кухне каждой дачницы. Самое время вспомнить семейные рецепты засолки и маринования главных овощей огорода. Огурцы, помидоры, кабачки, перец зимой из банки будут еще вкуснее, если собраны и закручены своими руками.

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Чтобы не произошло промахов в засолке, важно следовать рецептуре и выбирать ингредиенты с умом. Тогда рассол не помутнеет. А вот чтобы огурчики оставались хрустящими в банке всю зиму, нудно постараться. Или воспользоваться хитростью – взять листья дуба!

Купить дубовую зелень не получится, так что отправляемся в лес или ближайшую рощицу. Если внести в банку листья этого дерева во время засола огурцов, то они сохранят твердость, и хруст будет звонким, независимо от того, как долго хранились они в погребе.

По материалам сайта kp.ru