Ничего хорошего: что в августе станет с долларом, рассказал финансовый аналитик Дроздов

Падение рубля продолжится в августе, считают многие эксперты. Виной всему санкции и окончание налогового периода. Финансовый аналитик Сергей Дроздов считает, что скупать доллары сейчас бессмысленно – курса по 120 рублей ждать опрометчиво. Но и слишком маленький курс – это из разряда фантастики.

«Максимально наш рубль может укрепиться до отметки 85-87 за доллар. Но просто так, на ровном месте, он укрепляться не будет. Нужны специальные меры со стороны денежных властей», - рассказал Дроздов.

По материалам сайта mk.ru