От запаха пота в кроссовках избавляемся так: смочили этим средством, поместили внутрь обуви – вонь исчезла!

Часто чтобы избавиться от запаха в обуви, хозяйки ее выкидывают. И покупают новую. Траты непомерные, если учесть, что вонь появляется вновь. Есть маленькая хитрость, которая позволит снять проблему без лишних трат. И это не дезодоранты.

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Многие стараются использовать уксус или чайные пакетики. Эти народные средства имеют место быть. Но есть и другой способ – использовать кондиционер для белья. Только не в процессе стирки, а в качестве пропитки для салфетки.

Возьмите небольшой кусок хлопковой ткани – в виде полоски или в форме стельки. Пропитайте ее кондиционером, после чего вложите в обувь на несколько часов. Испаряясь, кондиционер насытит ваши кроссовки или туфли приятным ароматов, вытеснив зловоние.

По материалам сайта Novostivl