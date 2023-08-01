Солим помидоры только в таком рассоле: бабушка передала по наследству рецепт - на вес золота

Вкус томатов сохраняется насыщенным на протяжении всего срока хранения соленых помидоров, если пользоваться рецептом засолки, который бабушка передала по наследству. Расчет ингредиентов идет на 4 л воды, банки берем трехлитровые. На выходе имеем три банки соленых помидоров.

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Итак, ставим на огонь воду, пока закипает, раскладываем по банкам томаты. Для засолки помидоры выбираем одинакового размера, мясистые, но с плотной кожурой. На дно кладем зонтик укропа, затем слой помидоров, после – половину луковицы, полперца и 2 лавровых листа; укладываем еще слой помидоров. Далее опускается в банку вторая часть лука и перца.

Заливаем кипятком банку с овощами, прикрываем крышкой, оставляем остывать примерно на час. После этого сливаем назад в кастрюлю всю воду из банки, всыпаем 4 ст ложки соли без горки, ст ложек сахара, растворяем их в воде доводим до кипения.

А теперь важное: рассол заливаем в банку по 200-300 мл, затем вливаем 50 мл уксуса 9%, и доливаем рассол до полной банки. Сказу накрываем крышкой, закатываем, переворачиваем и убираем во что-то теплое до полного остывания.

По материалам Дзен-канала "Это просто"