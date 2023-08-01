За август свекла вымахает вдвое, крупная и сочная: секрет – в подкормке

Дачники в погоне за богатым урожаем используют на участке разные хитрости. И одна из них – это удобрения. Без подкормок не вырастет рекордный урожай, да и обычного можно не дождаться.

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Свекла в третьем месяце лета набирает массу, и дачники знают, что ей можно помочь вырасти крупнее. Для этого используется подкормка с азотом, калием и фосфором – именно они влияют на рост корнеплодов.

Для августовской подкормки используется нитроаммофоска. В ход идет 40 граммов средства, их разбавляют в ведре воды и поливают меж рядов свеклы, по два литра на метр. По завершении процедуры проводят полив обычной водой.

По материалам сайта Belnovosti