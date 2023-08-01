У Рыб — конфликты, а у Львов — новый виток в отношениях: у этих знаков зодиака произойдут перемены в личной жизни в августе

Фото: freepik.com

Анна Савельева раскрыла гороскоп для знаков зодиака на последний месяц лета.

Зачастую в жизни многое зависит от того, что у человека происходит на душе. Чувство влюбленности помогает преодолевать любые трудности. А вот если в отношениях проблемы, то буквально все начинает валиться из рук. Для сайта Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, кому в начале августа ждать перемен в личной жизни. Она выделила три знака зодиака.

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«У Рыб в первой декаде месяца есть риск разрыва отношений, размолвок со второй половинкой из-за жесткой критики Рыб в адрес своего партнера. Рыбы будут очень сильно эмоционировать. И эти эмоции будут не очень хорошего тона в адрес партнера. Они будут приставать, что-то требовать, много выплескивать эмоций. Из-за этого отношения могут пострадать. Вторая половинка может этого не выдержать. 

А вот Стрельцам звезды обещают некую любовь. Могут быть какие-то знакомства, в том числе и на работе. К Стрельцам будут тянуться. Они должны присмотреться к людям вокруг себя получше, так как данные возможности могут дать этим отношениям перерасти во что-то большее, чем дружба.

У Львов в августе романтические отношения снова расцветут, так что они должны и дальше поддерживать этот огонь любви совместными посещениями  выставок, устраивать друг другу свидания, независимо от стажа семейной жизни. В августе откроется новый виток романтических отношений. Они смогут на свои  отношения посмотреть под другим углом», – заявила эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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