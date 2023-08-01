Рассол для маринования огурцов варим только так: прозрачнее слезы всю зиму

Замариновать огурцы на зиму – святая обязанность любого дачника. Ведь это первая закуска на любых семейных застольях или праздниках. Поэтому когда хозяйки делают заготовки, то стараются соблюдать рецептуру. Ведь если наделать ошибок при варке маринада, то можно в итоге получить мутную субстанцию с раскисшими огурцами.

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Рассол готовится так: 2 литра воды вскипятить, залить в банку с огурцами, в которой разместились также листы смородины, веточка укропа, несколько зубчиков чеснока и щепотка семян горчицы. Подождать, когда полностью остынет.

После этого вылить из банки воду назад, в кастрюлю, и на огонь. В нее добавить 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, перец горошком, душистый перец, довести до кипения, выключить, затем налить 2 ст. ложки уксусной эссенции. После этого разлить в банки, закатать под крышку, перевернуть вверх дном и укутать.

По материалам Telegram-канала «Дачница»