Финансист Антонов – про курс доллара в августе: «Фон негативный на валютном рынке»

С началом августа финансисты делятся прогнозами на курс валют в конце лета. Главный аналитик «Совкомбанка Михаил Васильев называет этот месяц одним из самых неблагоприятных в году периодов для рубля. И приводит статистику - за последние 16 лет (2007-2022) в среднем в августе рубль слабел к доллару на 2%.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объясняет, что в августе рубль потерял поддержку со стороны налогового периода – он прошел в июле.

«Фундаментальный фон для рубля сохранится умеренно негативным: на валютном рынке важным триггером остается дисбаланс спроса и предложения валюты. Пока поступление валюты не сравняется с объемом внутреннего интереса, сложно надеяться на смену тренда, - рассказал mk.ru Антонов.

Финансист предрекает, что доллар в августе будет колебаться в пределах 90-93 рубля, евро —89-104 рубля, юань — 12-13 рублей.