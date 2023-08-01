Та самая подкормка для перцев, от которой в августе они попрут как на дрожжах: крупные и сочные

Чем помочь овощам на грядке, чтобы в финале дачного сезона порадоваться двойному урожаю, знают опытные садоводы. И они напомнили про ту самую подкормку, от которой сладкий перед на участке попрет как на дрожжах, чтобы стать крупным и сочным.

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На этапе плодоношения перцу нужны кальций, калий, микроэлементы. Но только не азотные удобрения, их вводить уже поздно. Поэтому лучше обратить внимание на золу и приготовить подкормку самостоятельно.

Раствор готовится просто: 2 ст. ложки древесной золы, гумат калия с микроэлементами, которые надо развести в 10 литрах воды. На каждый кустик выливаем 0,5–1 литра раствора, точнее, прямо под корень.

По материалам сайта Izvmor