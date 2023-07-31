Звезды одарят богатством: Володина назвала знаки зодиака, которым сказочно повезет в августе

Зачастую звезды влияют на жизнь жителей Земли. Примечательно, что движения планет могут как ухудшить, так и улучшить жизни людей. Астролог Василиса Володина предпочла поделиться своим прогнозом на ближайшее время. Она составила гороскоп на август, в котором отметила, что в последний месяц лета повезет двум знакам зодиака.
На этот раз Володина выделила Овнов. Она отметила, что у представителей этого знака зодиака месяц будет спокойным. Поэтому они смело могут заниматься своими любимыми занятиями и поправить здоровье. Удача будут сопровождать их, особенно руководителей. Им можно смело нанимать персонал и наводить порядок в организации.
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Также астролог заявила, что успех ждет Близнецов. У них август будет насыщенным. Они смогут решать дела и получат хорошие возможности себя реализовать. Будет особо большая вероятность поступления заманчивых и приятных предложений. Об этом Василиса поведала в своем Телеграм-канале.