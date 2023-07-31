Как убрать темные пятна с нержавейки за 5 минут: поможет бюджетный продукт

Со временем предметы из нержавеющей стали покрываются темными пятнами. Это происходит из-за окисления верхнего слоя.

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Решить проблему можно с помощью специальных средств. Но хитрые хозяйки предпочитают экономить. Так как вернуть былой вид изделиям может обычный крахмал.

Инструкция простая. Нанесите продукт на влажную губку и потрите круговыми движениями все проблемные места.

Через пару минут от пятен не останется никаких следов. Смойте остатки крахмала теплой водой и протрите поверхность тряпкой.

Источник: издание belnovosti.by