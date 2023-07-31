Как убрать темные пятна с нержавейки за 5 минут: поможет бюджетный продукт

Со временем предметы из нержавеющей стали покрываются темными пятнами. Это происходит из-за окисления верхнего слоя.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Решить проблему можно с помощью специальных средств. Но хитрые хозяйки предпочитают экономить. Так как вернуть былой вид изделиям может обычный крахмал.
Инструкция простая. Нанесите продукт на влажную губку и потрите круговыми движениями все проблемные места.
Через пару минут от пятен не останется никаких следов. Смойте остатки крахмала теплой водой и протрите поверхность тряпкой.
Источник: издание belnovosti.by