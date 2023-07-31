Как вдохнуть жизнь в розу из букета: 5 простых шагов по укоренению цветка

Срезанные розы радуют нас своей красотой совсем недолго. Однако им можно подарить новую жизнь. Если придерживаться этой инструкции, то букет превратится в клумбу.

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Чтобы получить черенок, нужно найти на стебле три почки. Далее следует отступить от верхней почки три сантиметра, а от нижней — два и сделать срез с обеих сторон.

После этого необходимо удалить нижний стебель с побегами и половину оставшихся листьев.

Затем нужно поместить черенок в отстоявшуюся воду с добавлением препарата «Корневин».

Через сутки роза будет готова к посадке. Поместите ее в горшок с подходящей почвой и ждите прорастания корней.

Чтобы повысить шансы на успех, выбирайте для укоренения цветы с мягким стеблем. Для черенкования рекомендуется брать зимние или местные сорта роз.

Источник: издание belnovosti.by