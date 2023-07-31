Необычный рецепт огурцов на зиму: без рассола и термической обработки — получаются как свежие

Фото: freepik.com / gpointstudio

Идеально для тех, кому надоели маринованные овощи.

Маринованные огурцы по вкусу очень далеки от сырых овощей. Если вы скучаете зимой по летнему вкусу, то непременно приготовьте зеленцы по этому рецепту. Вы испытаете восторг: огурцы будут как свежие.

Вам потребуется: 3 кг огурцов, 300 г лука, 2 пучка укропа, 280 г сахарного песка, 100 г соли, 260 г измельченного чеснока и 140 мл уксуса 9%.

Нарежьте огурцы кружочками, а лук — полукольцами. Смешайте их с измельченным чесноком, уксусом, зеленью и специями. Далее накройте посудину пищевой пленкой и уберите ее в холодильник на 10 часов.

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По прошествии времени разложите огурцы по стерилизованным банкам. Уплотните их, чтобы не было пустот, и залейте остатками огуречного сока.

Закатайте крышки и уберите банки на хранение в погреб. Консервы без проблем пролежат до весны. Но, вероятнее всего, они закончатся еще до Нового года. Ведь это очень вкусно.

Источник: Дзен-канал «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

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