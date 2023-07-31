Необычный рецепт огурцов на зиму: без рассола и термической обработки — получаются как свежие

Маринованные огурцы по вкусу очень далеки от сырых овощей. Если вы скучаете зимой по летнему вкусу, то непременно приготовьте зеленцы по этому рецепту. Вы испытаете восторг: огурцы будут как свежие.

Вам потребуется: 3 кг огурцов, 300 г лука, 2 пучка укропа, 280 г сахарного песка, 100 г соли, 260 г измельченного чеснока и 140 мл уксуса 9%.

Нарежьте огурцы кружочками, а лук — полукольцами. Смешайте их с измельченным чесноком, уксусом, зеленью и специями. Далее накройте посудину пищевой пленкой и уберите ее в холодильник на 10 часов.

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По прошествии времени разложите огурцы по стерилизованным банкам. Уплотните их, чтобы не было пустот, и залейте остатками огуречного сока.

Закатайте крышки и уберите банки на хранение в погреб. Консервы без проблем пролежат до весны. Но, вероятнее всего, они закончатся еще до Нового года. Ведь это очень вкусно.

Источник: Дзен-канал «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»