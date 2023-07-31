Туфли перестанут вонять потом: поможет дешевый продукт — подробная инструкция

Летом ноги потеют особенно сильно. Поэтому обувь буквально пропитывается едким запахом. Избавиться от него можно с помощью специальной химии. Но бережливые хозяйки предпочитают не тратиться. Они решают проблему с помощью пищевой соды.

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Все просто. Насыпьте в проблемные туфли по одной ложке соды и отправляйтесь спать. За ночь продукт впитает в себя все неприятные ароматы. Утром вам останется только вытряхнуть порошок.

А можно поступить хитрее. Насыпьте соду в капроновые носки и положите их в обувь. В этом случае вам не придется тратить драгоценное время на удаление остатков продукта.

Если соды нет под рукой, то ее можно заменить детской присыпкой или толченым активированным углем. Эффект будет не хуже.

Источник: novate.ru