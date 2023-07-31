Придет целая лавиной бед и катастроф: какую опасность принесет наступающий ретроградный август

Ретроградный период обычно приносит сложности в жизнь людей. Напомним, что ретроградным считается период, когда какая-либо из планет, видимых с Земли, начинает движение назад. И скоро будет сразу несколько планет, которые в августе 2023 года будут в ретрограде. В связи с этим эксперты дали советы, как избежать серьезных бед.
Так для начала астрологи рекомендуют отказаться от новых начинаний. Ретроградность зачастую создает разные препятствия для занятия какой-либо деятельностью.
Еще нужно более тщательно следить за финансами. Лучше не тратить деньги и не пытаться найти новый источник дохода. Звезды в данный период очень неблагоприятно относятся к любым денежным вопросам, поэтому лучше это отложить на осень.
При этом смело можно заняться самоанализом, саморазвитием, а также провести работу над ошибками. Поэтому в августе самое время, чтобы подумать о себе.
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Еще астрологи советуют набраться терпения. Лучше попытаться быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Это поможет достичь результатов, но подождать все же придется в любом случае.
Также стоит отказаться от вредных привычек и начать менять жизнь к лучшему. От отношений, которые токсичные и приносят только боль, самое время избавиться, пишет rsute.ru.