Придет целая лавина бед и катастроф: какую опасность принесет наступающий ретроградный август

Так для начала астрологи рекомендуют отказаться от новых начинаний. Ретроградность зачастую создает разные препятствия для занятия какой-либо деятельностью.

Еще нужно более тщательно следить за финансами. Лучше не тратить деньги и не пытаться найти новый источник дохода. Звезды в данный период очень неблагоприятно относятся к любым денежным вопросам, поэтому лучше это отложить на осень.

При этом смело можно заняться самоанализом, саморазвитием, а также провести работу над ошибками. Поэтому в августе самое время, чтобы подумать о себе.

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Еще астрологи советуют набраться терпения. Лучше попытаться быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Это поможет достичь результатов, но подождать все же придется в любом случае.

Также стоит отказаться от вредных привычек и начать менять жизнь к лучшему. От отношений, которые токсичные и приносят только боль, самое время избавиться, пишет rsute.ru.