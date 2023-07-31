Этот маникюр станет настоящим хитом осени-2023: успейте сделать раньше подруг — фото внутри

Фото: freepik.com/javi_indy

О трендах рассказала мастер ногтевого сервиса.

Яркие летние краски скоро останутся в прошлом. На смену им придут осенние тона. Мастер маникюра Ксения Порошина рассказа россиянкам о том, что будет модным в предстоящем сезоне.

По словам специалиста, на пике популярности окажутся зеленые, красные и нюдовые оттенки. Помимо этого, в моду войдет зеркальное покрытие, которое принято называть металликом.

 

Нюдовый маникюр. Фото: freepik.com/kroshka__nastya

Что касается декора, то здесь тоже есть из чего выбрать. Мастер посоветовала обратить внимание на стемпинг. Актуальны животные принты и натуральные текстуры.

 

Маникюр в зеленых тонах. Фото: freepik.com

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Источник: gorodovoy.ru

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