Полейте помидоры этим удобрением до 10 августа: овощи станут еще слаще и крупнее

В начале августа томатам нужно много калия. При дефиците этого элемента, плоды растут мелкими и безвкусными.

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Подпитать почву можно с помощью магазинных удобрений. Но матерые дачники предпочитают использовать органику.

Чтобы восполнить нехватку калия, нужно приготовить настой золы. Для этого необходимо смешать 10 литров воды со стаканом несгоревших остатков древесины.

Средство будет готово через сутки. Его следует вносить под корень. Расход удобрения: 1 литр жидкости на растение.

После этой процедуры плоды станут не только крупнее, но и слаще.

Источник: издание belnovosti.by