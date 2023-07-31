Что делать с подсолнечным маслом после жарки мяса и других продуктов: гениальный совет

После приготовления мяса, рыбы или овощей в сковороде остается большое количество масла. Сливать жидкость в канализацию не рекомендуется. Так как это может привести к засорам.

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Что же делать с остатками жирного продукта? Хитрые хозяйки пользуются трюком с пищевой содой. Попробуйте, вам тоже понравится.

Для начала дождитесь, когда масло остынет. Затем добавьте в него 3–4 ложки соды. И наблюдайте. Через несколько минут порошок впитает в себя всю жидкость. Получится рассыпчатая масса, которую можно будет без опасений выбросить в мусорное ведро.

Источник: издание belnovosti.by