Как выбрать самую сладкую дыню в магазине: надавите и принюхайтесь

Чтобы не промахнуться с выбором дыни в магазине, нужно смотреть на состояние кожуры, запах и упругость ягоды. Конечно, постучать по поверхности тоже стоит. Но обо всем по порядку.

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Для начала осмотрите плоды на наличие вмятин и трещин. Дефектов быть не должно. Так как через повреждения в мякоть ягоды могут попасть опасные бактерии.

Затем оцените цвет кожуры. У спелых плодов она должна быть желтой, без зеленых и коричневых пятен.

Далее проверьте дыню на упругость. При надавливании на плод он должен немного пружинить.

После этого принюхайтесь. Запах тоже имеет значение. Если аромат едва уловим, то перед вами зеленая дыня.

Помимо этого, следует посмотреть на хвостик. У спелой ягоды он должен быть совершенно сухим.

И в заключение постучите по поверхности дыни. Если звук будет глухим, то смело совершайте покупку.

Источник: издание belnovosti.by.