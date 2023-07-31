Исключите полив в это время, иначе морковка вырастет пресной: есть не станете

Вода играет важную роль в жизни всех растений. Морковь в этом плане тоже не является исключением. Однако есть периоды, когда число поливов нужно сократить.

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Сделать это рекомендуется уже в августе. В конце лета грядки нужно увлажнять не чаще одного раза в неделю.

А в сентябре от поливов лучше вовсе отказаться. Иначе овощ будет бледным и пресным.

Опытные дачники рекомендуют завершить подачу воды за 2–3 недели до уборки урожая. Только в этом случае можно получить качественную морковь.

Источник: издание belnovosti.by.