Это удобрение заменит все: подкормите капусту в начале августа и забудьте о ней до сбора урожая

Чтобы собрать осенью шикарный урожай капусты, нужно подкормить культуру в конце июля или в начале августа. Важное условие: удобрение следует внести за 50 дней до уборки овощей.

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Для приготовления финальной подкормки нужно взять 9,5 литра воды, 5 граммов метабората калия, 1 столовую ложку монофосфата и такое же количество сульфата калия. Метаборат калия следует предварительно растворить в небольшом количестве теплой жидкости. Общий объем готового средства должен равняться 10 литрам.

Удобрение необходимо внести под корень. Расход подкормки: пол-литра на кочан. После этой процедуры нужно полить капусту обычной водой. На одно растение потребуется израсходовать не менее 5 литров жидкости.

На этом все. Больше вносить удобрения не нужно. Питательных веществ хватит до сбора урожая. Кочаны вырастут крупными, плотными и хрустящими.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории».