Назван самый модный тренд педикюра: ваши ноготки будут красиво переливаться на солнце

Ухоженные стопы. Фото: Global Look Press

Нейл-мастер рассказала, от какого педикюра лучше отказаться.

Лето — время, когда женщины более активно ухаживают за ножками и ступнями. Педикюр в жаркое время года делается гораздо чаще, а ноготки покрывают более яркими и затейливыми лаками.

Мастера педикюра предупреждают дам, чтобы те не слишком переусердствовали с креативом.

«Я бы не рекомендовала делать дизайны с объемом или стразами. Во-первых, это выглядит старомодно, а во-вторых, в закрытой обуви можно травмировать ноготь и обзавестись определенными проблемами», — отметила нейл-мастер, преподаватель, основатель студии Анастасия Гилевич.

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Эксперт отметила, что сейчас в тренде покрытие для ногтей на ногах с блестками.

«Так ногти на солнце будут красиво переливаться», — добавила Анастасия Гилевич.

По материалам vnimanie.pro

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