Назван самый модный тренд педикюра: ваши ноготки будут красиво переливаться на солнце

Лето — время, когда женщины более активно ухаживают за ножками и ступнями. Педикюр в жаркое время года делается гораздо чаще, а ноготки покрывают более яркими и затейливыми лаками.

Мастера педикюра предупреждают дам, чтобы те не слишком переусердствовали с креативом.