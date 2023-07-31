Назван самый модный тренд педикюра: ваши ноготки будут красиво переливаться на солнце

Лето — время, когда женщины более активно ухаживают за ножками и ступнями. Педикюр в жаркое время года делается гораздо чаще, а ноготки покрывают более яркими и затейливыми лаками.
Мастера педикюра предупреждают дам, чтобы те не слишком переусердствовали с креативом.
«Я бы не рекомендовала делать дизайны с объемом или стразами. Во-первых, это выглядит старомодно, а во-вторых, в закрытой обуви можно травмировать ноготь и обзавестись определенными проблемами», — отметила нейл-мастер, преподаватель, основатель студии Анастасия Гилевич.
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Эксперт отметила, что сейчас в тренде покрытие для ногтей на ногах с блестками.
«Так ногти на солнце будут красиво переливаться», — добавила Анастасия Гилевич.
По материалам vnimanie.pro