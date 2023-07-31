Увидели на листьях огурцов желтую каемку? Им не хватает калия — быстро спасаем урожай

Если вы заметили на огурцах признаки калийного голодания, а именно желтую каемку по краю листьев, срочно начните спасать культуру.

Оставив как есть, вы увидите, как огурцы зачахнут, засохнут и оставят вас без овощей в августе.

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Обязательно проведите срочную подкормку калийными удобрениями. Удобнее и эффективнее всего использовать сульфат калия, а также монофосфат калия (монокалийфосфат).

Понадобится 1 ст.л. удобрения на 10 л воды. Растворяем удобрение и подкармливаем наши огурчики. Поливаем из лейки или выливаем по литру на каждый корень. Не забываем предварительно полить грунт обычной водой.

Источник: дзен-канал Procvetok.