Увидели на листьях огурцов желтую каемку? Им не хватает калия — быстро спасаем урожай

Если вы заметили на огурцах признаки калийного голодания, а именно желтую каемку по краю листьев, срочно начните спасать культуру.
Оставив как есть, вы увидите, как огурцы зачахнут, засохнут и оставят вас без овощей в августе.
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Обязательно проведите срочную подкормку калийными удобрениями. Удобнее и эффективнее всего использовать сульфат калия, а также монофосфат калия (монокалийфосфат).
Понадобится 1 ст.л. удобрения на 10 л воды. Растворяем удобрение и подкармливаем наши огурчики. Поливаем из лейки или выливаем по литру на каждый корень. Не забываем предварительно полить грунт обычной водой.
Источник: дзен-канал Procvetok.