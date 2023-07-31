Никто не верит, пока сам не увидит: пластиковая бутылка вернет чистоту унитазу в два счета

С помощью этого способа вам не придется выдраивать свой унитаз постоянно. Разместите пластиковую бутылку в бачке, и ваша сантехника будет отмываться сама. Правда не забудьте наполнить тару специальным средством, которое мы сделаем сами.

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Натрите любое бюджетное щелочное мыло (можно использовать хозяйственное), влейте в него столовый 9-процентный уксус (яблочный тоже справится с работой). Разместите состав в пластиковой бутылочке 0,3–0,5 мл.

Потом в верхней части бутылки сделайте ножом не менее 10 отверстий. Положите горизонтально в бачок.

При каждом смывании небольшое количество средства будет вытекать из бутылки, а унитаз при этом будет самоочищаться и дезинфицироваться.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».